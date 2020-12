VÍDEO: Damonte cree que pudieron haberle ganado a River

Huracán cayó por 1-3 ante River Plate en la Copa Diego Armando Maradona, pero Israel Damonte, entrenador del cuadro local, aseguró que se va contento por lo visto en el césped, ya que incluso creen que merecieron la victoria.

"A mi me gusta que el equipo tenga situacion de gol. En ese sentido, me voy conforme porque podríamos haber ganado el partido. Tuvimos ocasiones por los costados, como un centro de Bonifacio que Chaves no alcanzó a rematar bien. Lo importante es que tengamos llegadas de gol y eso esta noche pasó. Ganarle a River en juego es muy difícil, por eso había que ser un poco más directo", analizó el técnico.