VÍDEO: Edson Álvarez quiere seguir los pasos de Rafa Márquez

Edson Álvarez, futbolista del Ajax, respondió a unas preguntas rápidas en un divertido test con el conjunto neerlandés. A la hora de describirse con tres palabras, lo tuvo claro: "Positivo, trabajador y alegre".

Además, el central de 23 años eligió el deporte que le hubiera gustado jugar de no ser futbolista: "Me gusta el volleyball". Y, ¿quién inspira a Edson Álvarez? El mexicano respondió: "En la vida, mi padre. Como futbolista, me gusta mucho la carrera que hizo Rafa Márquez".