VÍDEO: el día que se conocieron Gio dos Santos y Ochoa

La primera vez que se conocieron Gio dos Santos y Ochoa fue en Japón, en el año 2006. El Barcelona se enfrentó al América en las semifinales del Mundial de clubes, con victoria azulgrana por 0-4.

"Me acuerdo. Él iba con el Barcelona y yo con el América. El resultado no hay que decirlo. Ese día no jugó. Luego cuando fue campeón del Mundo había que hacer filas para hablar con él", recordó Ochoa.

También habló Dos Santos sobre aquel momento. "Lo saludé en el Mundial de Clubes y en la Selección lo conocí de manera íntima. Llevaba de profesional mucho más que yo. Él era el ídolo del América, el jugador del momento. Me sorprendió su humildad", sentenció.