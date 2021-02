VÍDEO: el discurso motivacional de Nahuel Guzmán para la final

Tigres se convertirá en el primer finalista de la CONCACAF en jugar la final de un Mundial de Clubes. Su choque ante el Bayern de Múnich será histórico por muchas razones.

Para motivar más aún a sus compañeros, Nahuel Guzmán, que cumplía años este miércoles, dio un discurso motivacional de cara a la gran final.

"No me pasa otra sensación por la cabeza que no sea terminar este viaje con la Copa en la mano, no veo otra imagen. Se lo digo de verdad, ojalá se lo pueda contagiar y cumplir este sueño juntos. Realmente no tengo otra imagen en la cabeza", aseveró.

"Se lo dije antes del partido con Toluca. Los que estaban ese día me creerán. Entonces les agradezco la posibilidad de compartir esta experiencia con ustedes. Disfrútenla, yo ya la estoy disfrutando. No sé cuánto me queda de carrera, no sé cuánto me queda en el club, pero realmente soñar con dentro de años y años, contándole a nuestros hijos y nietos que jugamos la final de un Mundial de Club", sentenció el cumpleañero Nahuel Guzmán.