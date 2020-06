La Premier League entra en la semana previa a su reanudación y el Everton, uno de los clubes señeros del torneo, ya se prepara para su redebut.

Y este no será cualquier partido. Y no solo por el tono especial del regreso tres meses después. Y es que hablamos de todo un derbi de Liverpool. Los 'reds' esperan a unos 'toffees' que ya sudan la gota gorda para dar el do de pecho.