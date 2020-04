VÍDEO: el 'top 5' de goles del Chelsea en la campaña 2014-15

La temporada 2014-15 fue bastante positiva para un Chelsea que logró un doblete en Inglaterra de la mano de José Mourinho.

Los 'blues' ganaron la Premier y la Copa de la Liga y tuvieron momentos de muy buen fútbol. Estos son los cinco goles mejores anotadosp or los británicos en una inolvidable temporada:

1.- Eden Hazard vs. Hull City

2.- Diego Costa vs. Arsenal

3.- Ramires vs. Leicester

4.- Cesc Fàbregas vs. Crystal Palace

5.- André Schürrle vs. Burnley