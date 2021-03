Tigres no pudo pasar del empate a uno en el choque con Puebla. Los goles no tardaron en caer, pues antes de la primera media hora ya se había decidido todo. El marcador no volvió a moverse.

El que abrió la lata fue Gignac. El delantero francés lo hizo a los once minutos con un tremendo zapatazo desde los once metros y así se vio a pie de campo.