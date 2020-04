VÍDEO: Isak gana el torneo de FIFA 'Kick COVID'

El torneo, disputado con el videojuego FIFA 20, y denominado 'Kick COVID', se lo llevó Isak, quien venció por 2-0 en la final a Pau Torres, futbolista del Villarreal.

El primer tanto fue madrugador. Lo anotó con Willian José, a los 8 minutos de juego. La jugada fue harto enrevesada, como el FIFA nos tiene acostumbrados.

Botó la Real Sociedad un córner, el remate picado pegó en el larguero (lo que provocó a la vez el alivio de Pau y la desesperación de Isak), para luego acabar en gol tras meter Willian José la puntera, décimas de segundo antes de que fuera el defensa amarillo quien introdujera el balón en su propia portería.

El 2-0 definitivo, el que sentenció la final (aunque todos sabemos que 'sentenciar' es una palabra que conviene no usar porque no hay partido que por la razón que sea no sea levantable) llegó a la media hora de juego.

Pase al hueco de Isak, con Isak, para el desmarque por el carril central de Willian José y el hispanobrasileño batió a Asenjo en el mano a mano, ante la impotente carrera de Pau Torres, quien justo en ese momento manejaba a su alter ego virtual.