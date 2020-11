Diego Armando Maradona vistió la camiseta de Newell's Old Boys en la temporada 1993-94 después de dejar abandonar el fútbol español tras jugar en el Sevilla durante una temporada.

Durante una campaña, Maradona conquistó los corazones de un Newell's Old Boys que no ha parado de homenajear al ex futbolista argentino.

Newell's Old Boys rinde homenaje a Diego Armando Maradona, que jugó en el club rosarino en 1993, con este emotivo vídeo.