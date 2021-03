VÍDEO: la magia de Ferran Torres con España

El extremo derecho del Manchester City Ferran Torres sigue creciendo de nivel a las órdenes de Pep Guardiola y es uno de los fijos en la Selección de España porque ha pasado por las categorías Sub 17, Sub 19, Sub 21 y ya ha jugado con la Absoluta.

A las órdenes de Luis Enrique, el atacante tiene un gran futuro por delante y ya tiene en su cuenta particular siete partidos con 'la Roja', de los cuales fue titular en cuatro de ellos.

Estos son algunos de los mejores momentos de Ferran Torres con la Selección Española, incluido su hat-trick en la victoria por 6-0 ante Alemania.