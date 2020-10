VÍDEO: la reacción de Mourinho al enterarse de que no sale en el libro de Wenger

"Arsène Wenger ha sacado un libro, pero no le menciona en ningún momento. ¿Sabe por qué?", preguntaron a Mourinho, en la rueda de prensa previa al duelo contra el West Ham de la quinta jornada.

Y Mou, tras unos segundos de reflexión, deleitó al personal con una respuesta que solo a él se le podía haber ocurrido. "Porque nunca me ganó", espetó el de Setúbal.

"No vas a escribir un capítulo sobre 12 o 14 partidos de los que no ganaste ninguno", añadió, con sorna. Y no se quedó ahí. "Un libro es algo para hacerte feliz, para sentirte orgulloso, así que lo comprendo perfectamente", apuntilló, con una sonrisa socarrona.