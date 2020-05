Claudio Maldonado colgó las botas en Colo-Colo. Nunca olvidará al club que le vio nacer y retirarse a la vez.

"Me sentí muy cómodo en mi regreso, aunque no jugué tanto como me habría gustado por lesiones y demás. La confianza del cuerpo técnico me ayudó. Tengo los mejores recuerdos", dijo sobre aquella segunda etapa en Colo-Colo.