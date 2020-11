VÍDEO: las primeras palabras de Alex Morgan tras debutar como 'spur'

Alex Morgan debutó con el Tottenham de forma oficial. Tras el empate 1-1 ante el Reading, la estadounidense ofreció unas declaraciones: "Me siento bien por volver a jugar por primera vez en más de un año. Me alegra. No estoy muy contenta con el resultado, pero tenía que empezar a sumar minutos aquí, así que estOy contenta por haber comenzado".

"Tengo ganas de jugar más partidos para adaptarme un poco más. Mi hija ha estado aquí con su equipación de los 'spurs'. Es genial levantar la mirada tras el partido y verla ahí, apoyándome", sentenció.