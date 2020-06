VÍDEO: Leonel Herrera analizó el triunfo de Colo-Colo en la Libertadores del 91

Leonel Herrera, en un vídeo, analizó el paso de Colo-Colo por la Copa Libertadores que ganó en 1991 y de la que él formó parte. Vivió de primera mano como el club triunfaba en uno de los momentazos más claros de la historia de su existencia. De ahí que sus palabras llamen tanto la atención.

En el vídeo en el que aparece, habla de dicha etapa con mucho orgullo. No fue nada fácil para la escuadra alcanzar la gloria, pero lo consiguió. Él, de hecho, volvió al plantel en dos ocasiones en los siguientes años a pesar de que recaló en la temporada posterior en Deportes La Serena.

A pesar de los conocimientos futbolísticos que ostenta el ex jugador, no se ha lanzado aún al mundo de los entrenadores. De momento, es concejal por Santiago en su país, conque está concentrado en su carrera de político. Ello no quita que, de vez en cuanto, hable del balompié.

Se trata de uno de los ex futbolistas más laureados de Chile y, por eso, su análisis resulta de lo más llamativo. Después de aquella gesta en la Libertadores con Colo-Colo, llegó a jugar incluso en México y Suiza antes de pasar los últimos años de su carrera de vuelta a su país natal en Palestino y Audax Italiano.