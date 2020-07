VÍDEO: los elogios de Klopp hacia el 'MVP' de la FWA

Es el capitán del Liverpool, y una pieza clave en los esquemas de Klopp. Su labor no es tan vistosa como la de los delanteros o incluso los defensas, pero siempre está ahí.

Tanto es así, que la FWA (la asociación de periodistas que se encargan de cubrir la Premier League) le ha votado como el mejor jugador de la temporada en el campeonato inglés.

Y claro, Klopp, quien tiene una fe inquebrantable en él, no ha podido sino elogiar lo que para él son solo virtudes en su capitán. Quédate con quien te defienda contra viento y marea, como Klopp a Henderson.

Además, las cámaras de 'beIN Sports' captaron el momento en el que Klopp dedicó unas palabras que hicieron emocionar a Henderson: "Sin talento no eres nada, sin actitud seguirás siendo un talento para siempre. Entonces, eres el ejemplo perfecto de que la mezcla hace la diferencia. ¿Quién hubiera pensado que el joven que viene de Sunderland a Liverpool con grandes sueños sería algún día el mejor jugador de la Premier League? Tal vez lo soñaste; no estoy seguro de que pensaras que sucedería, pero sé que tienes la confianza suficiente para tener grandes sueños".

Y añadió: "Pero ahora es el momento en que todos lo vieron. Todos vieron qué gran jugador eres, todos vieron qué gran personalidad tienes, qué gran personaje eres. Conozco al ser humano detrás del jugador, también merecerías un premio por eso. Entonces, muchas felicitaciones, bien merecido, un logro sobresaliente".

"Qué año has tenido, qué carrera has tenido hasta ahora y la mejor noticia: aún queda mucho por hacer. Te deseo un día maravilloso, disfruta el momento, porque puedes disfrutarlo, no tienes que jugar el fin de semana en Newcastle. Disfruta el momento y, nuevamente, eres el mejor jugador de la Premier League", sentenció el entrenador alemán.

Y Henderson, visiblemente emocionado, contestó al alemán: "Sin Klopp no estaría sentado aquí, así que escuchar eso de él significa mucho. Él sabe por lo que he pasado, por eso estoy emocionado".