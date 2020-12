VÍDEO: los goles de Lewandowski en la 2020-21 para ser The Best

Segundo máximo goleador de Europa la pasada campaña, en la presente Robert Lewandowski ha demostrado hasta el momento que no fue flor de una sola campaña.

El polaco es uno de los delanteros más mortíferos de todo el continente, como demuestra día sí y día también con la camiseta del Bayern de Múnich, tanto en Bundesliga como en Champions.

Todo ello le ha llevado a ser considerado el mejor del año 2020, un The Best, que no cuenta esta temporada, que consiguió por delante de Cristiano Ronaldo y Leo Messi.