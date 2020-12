VÍDEO: Miguel Herrera calificó de fracaso la eliminación del América

El América no pudo hacerle frente a Chivas Guadalajara en su tierra y terminó cayendo por 1-2 en la vuelta de los cuartos de final del Apertura Mexicano 2020, con un global de 3-1.

Tras la eliminación del torneo, Miguel Herrera declaró: "Ha sido un partido desafortunado. Tuvimos un par de oportunidades para concretar y no pudimos. Siempre lo he dicho, si el equipo no levanta el título, es un fracaso. El torneo fue bueno, pero la Liguilla ha sido mala".