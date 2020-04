David Moyes no pudo triunfar en el Manchester United. Fue elegido como relevo natural de Sir Alex Ferguson por las similitudes entre ambos, pero no logró hacer carrera en Old Trafford.

El entrenador, ahora en el West Ham, desveló que quiso hacer varios fichajes para el Manchester United y no pudo. ¿Hubiera cambiado su historia en los 'red devils' si hubiera logrado fichar a Toni Kroos o a Cesc Fàbregas?