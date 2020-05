VÍDEO: Paul Aguilar apoya la idea de terminar la liguilla a partido único

Paul Aguilar lleva desde la temporada 2011-12 en el América. El ex jugador de Pachuca se ha convertido en un referente en el conjunto mexicano, gracias a su entrega y dedicación.

El capitán del conjunto mexicano comentó sobre la opción de terminar la liguilla a partido único: "Sería una buena solución, le daría un poco más de sabor el hecho de que sea a un solo partido".

Además, comentó sobre la posibilidad de retirarse en el América: "No quisiera poner fin a mi carrera todavía, creo que me queda más. Me gustaría darle lo mejor a este club. Uno lo que quiere es siempre seguir jugando y ganando títulos".