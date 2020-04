VÍDEO: Saúl Ñíguez y una gesta eclipsada por la pandemia

Saúl ha demostrado ser un tipo con la cabeza bien amueblada (para el estándar futbolero) y con los pies en la tierra. Pero su visión pesimista de la crisis también se extiende al mundo del fútbol.

El canterano rojiblanco fue cuestionado en una charla online por el triunfo en Anfield, un partido que, pese a todo lo que significa para el Atlético, Saúl no ha podido disfrutar. "No he revivido lo de Anfield", aseguró.

"Hay otras preocupaciones ahora mismo", añadió. Saúl, como muchos otros, no tiene el cuerpo para celebraciones. La crisis y la incertidumbre por saber qué pasará con esta temporada y la siguiente pasan factura.