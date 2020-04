VÍDEO: se cumplen nueve años del debut de Nacho

Nueve años hace ya que Nacho Fernández debutó con el primer equipo del Real Madrid. Fue el 23 de abril de 2011, después de haber aterrizado en el conjunto madridista cuando tan solo tenía once años.

Desde entonces, el canterano 'merengue' ha disputado 199 partidos oficiales y ha llegado a celebrar once tantos. Pese a no ser un fijo en el once titular, siempre ha respondido a lo que su entrenador de la ha pedido al frente de la defensa.

Nueve años en los que ha levantado nada más y nada menos que 15 títulos vestido de blanco, el único color que conoce un Nacho fiel a su Real Madrid.