A comienzo de años Lucas Villarruel aterrizó en Liga de Quito procedente de Newell's Old Boys, para comenzar una nueva aventura en el fútbol ecuatoriano.

El experimentado mediocentro argentino pasó por Huracán, Olimpo y Defensa y Justicia antes de aterrizar en los mencionados equipos. "Cuando Liga de Quito me llamó no me lo pensé ni un segundo", explicó Villarruel.