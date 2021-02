Vigaray atribuyó el subidón del Zaragoza a JIM

JIM es causa y efecto del subidón del Zaragoza. Desde que arrancó 2021, el equipo ha demostrado que tiene lo que hay que tener para mantener la categoría y dejar atrás cuanto antes una temporada de transición para volver a pelear por el ascenso. Vigaray lo explicó a los medios oficiales del club.

"Son pocos los goles que estamos encajando y el mérito es de todo el equipo, por cómo presionamos, cómo defendemos y cómo no damos ningún balón por perdido. Eso lo ha traído el míster, que ha inculcado ese carácter defensivo desde el principio, y los jugadores también sabemos lo que nos estamos jugando y que en cada partido nos va la vida. Por eso estamos tan serios y sólidos atrás, que al final es lo que te ayuda a conseguir los resultados", aseguró.

Sobre su aporte a esta situación, dijo: "Con el paso de los partidos, te vas encontrando mejor y con la confianza que te van dando los resultados las cosas también van saliendo mejor. Yo solo me dedico a trabajar y a exigirme cada día un poquito más y así llegaré al 100% de mi nivel. Estoy contento con la imagen que estoy dando a nivel individual, pero al final de lo que se trata es de aportar mi granito de arena al equipo".

"El estilo de juego del entrenador a veces ayuda a que los laterales resaltemos un poco más en lo ofensivo, pero no hay que olvidarse de que somos defensas y es ahí donde debemos tener nuestra mejor actuación. Al final, es complementarlo todo y dar el mejor nivel para aportar al equipo y ayudar en todo lo que se pueda", añadió.

¿Qué le espera al Zaragoza en las próximas semanas? "Nosotros nos tenemos que dedicar a trabajar en el día a día y no mirar más allá ahora mismo que el Alcorcón, que es el próximo rival. Son tres puntos muy importantes para nosotros porque estamos ahí en la pelea, que es muy j*dida, y no hay más allá".

Respecto a la mano que les costó un gol ante el Sabadell, aseveró: "Es cierto que a veces estamos un poco confusos y no sabemos al 100% cuándo se tienen que pitar porque hay veces que se pitan y otras, no. Son cosas de los árbitros y nosotros nos debemos dedicar a jugar. Y al igual que nosotros a veces fallamos, ellos también. Somos personas, todos fallamos y al final ése es su trabajo y no nos tenemos que meter en ello".