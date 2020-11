Vilajoana avaló a Koeman y prometió "abrir las ventanas" en el Barça

Xavier Vilajoana (Barcelona, 1973), ex directivo de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, presentó oficialmente su precandidatura a presidir el FC Barcelona en un acto virtual donde dio las líneas maestras de su proyecto, aparentemente de línea continuista con cuestiones como la continuidad de Ronald Koeman.

"Si soy presidente, Koeman será el entrenador del Barça porque ya lo es. Los jugadores y entrenadores que tiene el Barça son, de facto, mis jugadores y entrenadores", expresó en este sentido, y fue cauto respecto a la renovación de Leo Messi, uno de los temas candentes en esta precampaña.

"Yo siempre le diré la verdad al socio. Debatir ahora lo que puede pasar después de una reunión que tiene que ser clave, me parece muy atrevido. Tengo argumentos y razonamientos, pero no los pondré encima de la mesa hasta que escuche a la otra parte", dijo sobre esa continuidad del argentino.

En cuanto a su actitud y su manera de hacer las cosas, así se definió: "El Barça del futuro necesita un liderazgo inclusivo, sin acritud, en el que todo el mundo sume porque los retos de futuro son muy potentes", añadió. "Y, por supuesto, nunca se planteará convertir el club en una sociedad anónima deportiva bajo ninguna circunstancia".

Precisamente Vilajoana estuvo en boca de todos tras criticar al árbitro del 'Clásico'. "Munuera vete a c*gar", dijo en Twitter después del penalti a Sergio Ramos. Sobre esto, el ahora precandidato volvió a excusarse y dijo que él no sería un presidente forofo.

"No soy muy dado a los exabruptos. Tuve uno en medio de un 'Clásico', en una jugada polémica. Ya dije que las formas no fueron adecuadas, pero el fondo sigo creyéndolo. No recuerdo haber tenido más incidentes de estos. Si uno es presidente del Barça tiene que mantener correcciones, pero eso no quiere decir ser débil. Tienes que tener criterio fuerte y hacerte valer en todos los estamentos en los que participas. Me gusta decir las cosas como las pienso y eso haré", explicó.

En la junta directiva de Bartomeu, en la que estuvo presente hasta la dimisión del presidente, Vilajoana fue responsable del Barça B, del fútbol femenino y de La Masia. Anteriormente, también formó parte del club durante las presidencias de Sandro Rosell y Joan Laporta. "Me considero un hombre de club y siempre he estado disponible cuando se me ha requerido", sentenció.

No obstante, dijo que hace falta ventilar los despachos, aunque matizando. "No se trata de romper. En los tiempos que vivimos, creo que es muy sano abrir las ventanas cuando se entra en un sitio", dijo Vilajoana, que valoró a la junta directiva de la que formó parte: "Tengo muy claro que hay cosas que hubiera hecho de otra manera. Estaba en una junta colegiada. Siempre soy crítico. Pongo sobre la mesa mi desacuerdo y siempre lo he hecho así. No me gusta imponer nada. A veces consigo convencer y otras no. De todo se aprende en esta vida".

Vilajoana sueña "con un Barça con gente de la casa, desde los jugadores a los trabajadores. Tenemos una cantera muy potente y en tres o cuatro años tendremos consolidados en el primer equipo un 50% de jugadores de La Masia".

Así, dijo que su compromiso con el fútbol base "es incuestionable y nunca nadie" le escuchará decir que "un jugador que viene de fuera entiende mejor el juego azulgrana que un futbolista formado en La Masia".

El precandidato se formó como jugador en La Masia y llegó a formar parte del Barça C, además de llevar el brazalete de capitán en la sección de fútbol sala.

Además, respecto a la negociación de la rebaja de la masa salarial de los jugadores y el resto de trabajadores del club, que está llevando a cabo la Comisión Gestora presidida por Carles Tusquets, el precandidato dijo que le "parecerá bien lo que haga la Comisión Gestora".

En el ámbito profesional, Vilajoana es consejero delegado del Grupo Euroconstruc. Con su confirmación como precandidato, ya son seis los nombres que seguro formarán parte de la carrera electoral a la presidencia. Junto a él estarán, de momento, Jordi Farré, Víctor Font, Agustí Benedito, Lluís Fernández Alà y Toni Freixa.

No se ha confirmado aún la precandidatura de Joan Laporta, con quien no negó que pudiera pactar en un momento dado: "Tengo mis proyectos, pero también me gusta escuchar. Si me llaman, escucharé".