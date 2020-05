Vilda defendió que el fútbol femenino cada vez genera más ingresos

El seleccionador español, Jorge Vilda, ha destacado la "gran evolución" que ha experimentado el fútbol femenino en los últimos años y ha asegurado, en una conferencia telemática impartida en Baleares, que "cada vez genera más ingresos en patrocinadores y en derechos de retransmisiones".

"El fútbol femenino en España cada vez está demostrando más nivel", dijo Vilda al inaugurar el ciclo de conferencias de formación continuada que ha diseñado la Federación de Fútbol de las Islas Baleares.

En su ponencia, titulada 'Filosofía de juego en las selecciones femeninas', el seleccionador español se dirigió a una treintena de participantes, entre ellos, entrenadores y entrenadoras de primera nacional femenina, liga regional de Mallorca, liga autonómica femenina y seleccionadores de la balear femenina Sub 12 y Sub 15 y Sub 17, además de la seleccionadora absoluta de fútbol playa femenino.

Vilda abordó, entre otras cuestiones, el aspecto defensivo y ofensivo a nivel táctico, y ofreció ejemplos de transiciones. El entrenador de la Selección Femenina, ha sido incluido tres veces por FIFA entre los diez candidatos a mejor entrenador de fútbol femenino (2010, 2014 y 2018).

Con la Selección Sub 17 consiguió dos Eurocopas, dos subcampeonatos europeos, un bronce mundial, un bronce europeo y un subcampeonato del mundo. Tres años más tarde, en 2014, sustituyó a su padre en el banquillo de la S elección Sub 19. En 2015 fue nombrado seleccionador absoluto. Con la selección absoluta ganó la Copa Algarve en 2017.