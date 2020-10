Vilda destacó el hambre de su equipo

El seleccionador español de fútbol, Jorge Vilda, destacó el hambre mostrado ante el combinado de la República Checa, al que este viernes 'la Roja' derrotó por 4-0 en el estadio de La Cartuja para afianzar su liderato en el Grupo D de la fase de clasificación para la Eurocopa femenina de 2022.

"He visto un equipo con hambre. Esa es una seña de identidad de la selección española. He visto durante 94 minutos a un equipo que quiere marcar goles y jugar de una manera, presionando alto y anotando goles de bella factura. Creo que podríamos haber hecho más, por las ocasiones. Pero me voy contento con el rendimiento, con el juego y con esta clasificación virtual", dijo Vilda tras el choque.

El técnico español recordó que la clasificación para el próximo torneo continental será "matemática" si su equipo vence en su próximo compromiso a la Selección de Moldavia.

"Después de cinco partidos -saldados con cuatro triunfos y un empate- el siguiente objetivo es ganar a Moldavia y clasificarnos", agregó.

Después, pedirá a las internacionales que continúen compitiendo con el mismo nivel de exigencia para cerrar la fase de clasificación invictas y con pleno en los otros dos encuentros restantes, ante los combinados de Polonia y de Azerbaiyán.

"La Selección tiene que buscar siempre la excelencia. Eso es por lo que luchamos cada día y por lo que estamos trabajando", subrayó.

Jorge Vilda valoró igualmente que "el equipo se está consolidando" a través de la unidad del vestuario. "Vienen 23 jugadoras. Juegan 11 titulares y entran cinco cambios. Las demás, apoyan como las que más. Esa fuerza y esa unión en la Eurocopa nos ayudarán a conseguir victorias", auguró.