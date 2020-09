Vilda, optimista pese al largo parón

Jorge Vilda, seleccionador español de fútbol femenino, atendió a los medios en la previa del partido que medirá a España y Moldavia tras un largo tiempo

La cita llega después de que muchas futbolistas lleven tiempo sin competir: "Preocupación, la justa. Me ha sorprendido el nivel físico y de ritmo que he visto en el Barcelona y en el Atlético en la Champions. Es signo de que han trabajado muy bien durante el confinamiento. Sé que las jugadoras son muy disciplinadas, lo han dado todo".

"No hemos tenido que lamentar ninguna lesión grave en Champions y todas las jugadoras menos las del Rayo llevan varias semanas entrenando. No es algo que me preocupe ahora mismo. Espero que pronto tengamos una fecha de inicio de la liga para saber desde cuándo las jugadoras van a estar compitiendo", agregó.

Al hilo del arranque de la campaña, indicó: "Confío totalmente en quienes están trabajando en cuadrar el calendario, en ver el formato. La decisión del inicio está un poco condicionada por el protocolo y cuando salga sabremos cuándo empezamos. A partir de ahí se podrá decidir cómo se puede competir".

"En cuanto a la Selección, no creo que tenga incidencia directa si hay un formato u otro. Se está trabajando en ello, se busca una liga con el formato más competitivo y que mantenga coherencia con el pasado. Creo que se resolverá todo, que todos tendremos una buena competición pronto. Cuando haya una fecha de inicio todo pasará rápidamente. Volveremos a disfrutar de la Primera Iberdrola", opinó.

Pese a la incertidumbre, el mercado no para: "Creo que este año habrá más nivel todavía, el mercado de fichajes ha sido movido. Hay equipos que se han reforzado muy bien. Me llamó la atención la puesta en escena del Atlético en Champions, con cinco en el once titular que nunca habían jugado. Parecía que habían jugado juntas mucho tiempo. Estoy deseando poder ver competir a todos los demás. Estoy convencido de que vamos a volver a ver un año más la mejor competición hasta la fecha", agregó.

Lo mismo sucede en la Liga Inglesa: "Pronto va a ser de las mejores del mundo, no solo por los fichajes, sino por los equipos involucrados. Nació con la idea de ser de 16 pero los criterios los cumplieron 12 equipos que son súper competitivos"

En ella jugará Ona Battlé, una de las internacionales que se ha marchado al extranjero: "Si la situación es como la de Ona, que acaba en un gran equipo y una gran liga igual es bueno para su desarrollo. Pero esas jóvenes que salen de casa tienen cierto riesgo y cierto peligro que los jugadores y los clubes tenemos que intentar evitar".

"Nace de donde nace y el resultado es que las mejores jugadoras menores de 23 años, si quieren cambiar de club, se tendrán que ir de España. Es un hecho al que nos tendremos que adaptar. Nosotros no vamos a tener problema para hacer el seguimiento de esas jugadoras pero tenemos que estar atentos y velar para que su progresión sea la adecuada", completó.

En cualquier caso el nivel del fútbol femenino español sigue creciendo: "Acabo de terminar una reunión con los observadores de UEFA donde se ha analizado la Champions. Por datos objetivos los equipos españoles están al nivel de los mejores. Es importantísimo el convencimiento que tienen ahora mismo las jugadoras de que podemos competir contra cualquiera y ganarlo. Y lo de ganarlo yo creo que llegara muy pronto".

Un buen escenario para mostrarlo podría ser la Eurocopa, que ha sido aplazada: "Lo tenemos que ver de forma positiva, vamos a tener un año más para prepararnos. Somos una Selección en progresión, que mejora día a día. Si seguimos mejorando nuestra liga y a nuestras jugadoras, la selección tiene que ser mejor que un año más atrás. Trabajaremos muy duro para que así sea".

Para ello ganar a Moldavia es importante: "Es una de las últimas salidas. Digamos que el nivel de Moldavia está por encima de Azerbayán y que juega un poco más adelantado y alegre. Tiene jugadoras con calidad, que pueden crear peligro. Intentarán dar lo mejor de sí mismas. Es un partido muy importante. Nuestra ilusión es estar en la Eurocopa, eso pasa por ganar este partido".

"Todos los partidos que ha jugado están vistos. Cuando cuesta meterles un gol, se van creciendo y es complicado. Tenemos que ir con nuestro modelo, con nuestra filosofía. Queremos ganar este partido y hacer goles pero eso no nos debe generar ansiedad", manifestó en una comparecencia donde se desveló además que Blanca Romero ejercerá desde ahora como preparadora física y que Kenio Gonzalo hará labores de asistente técnico.