Villa, preparado para volver: "El día que me toque voy a dar lo mejor de mí"

Boca Juniors, lanzado en la Copa Libertadores, no cuenta casi con Sebastián Villa desde que tuvo sus problemas extradeportivos con su ex pareja. Desde entonces ha desaparecido del primer plano 'xeneize'.

"Siempre me he preparado para estar, soy un gran profesional. No estoy en la lista, pero trabajo de la mejor manera. Quiero mandarles un saludo a todos los hinchas, siempre he sido un guerrero y me preparo de la mejor manera", relató a 'TyC Sports'.

"A mí ni me avisaron ni me dijeron de ninguna sanción ni nada. Me preparo para estar a disposición del cuerpo técnico. Quiero estar, estoy contento con la gente por el apoyo, muy agradecido. El día que me toque voy a dar lo mejor de mí como siempre he hecho", aseguró.

Estas palabras, unidas a la oferta que rechazó Boca Juniors por él en el pasado, parece que desembocan en una vuelta no muy lejana del delantero a los planes de Russo...