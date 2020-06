"Villa sabía que yo estaba embarazada y me seguía golpeando"

Daniela Cortés volvió a hablar sobre el maltrato que, supuestamente, habría recibido por parte de Sebastián Villa. La ex pareja del futbolista se encontraba embarazada y el jugador lo sabía.

"El embarazo existió, están las pruebas de las historias clínicas, tanto en Argentina como en Colombia. Perdí el embarazo. Él sabía que yo lo estaba, le contó a la mayoría de los chicos de la plantilla de Boca, se celebraba dentro del equipo", relató en 'América TV'.

"Tenía mes y medio más o menos. A él no le importó, me dio patadas en el estómago, fue horrible. Cuando me encierro en el baño yo estaba sangrando. De tanto golpe me tumbó en el piso, yo le advertí que ojo con el bebé y a él no le importaba eso", añadió Cortés.

La ex pareja del futbolista explicó cómo se conocieron. "Él hizo desde pequeño carrera en Tolima, ahí nos conocimos, a través de una red social nos conocimos y comenzamos a vivir juntos", aseveró.

Relató Cortés cuándo comenzaron los insultos y vejaciones. "Se dio cuando yo iba a salir, él es muy celoso. Yo iba a salir con mis amigas, con las novias de Armani y Borré, porque queríamos salir a comer para vivir otro ambiente. A él no le gustaba que yo tuviese un ambiente distinto a él y me criticaba cómo vestía. Comenzó con insultos, cualquier cusa que usaba, algo pegado al cuerpo era un problema para él", explicó.

"Las agresiones comenzaron con insultos por sus celos. Me decía 'perr*' y me obligaba a no salir, a quedarme en la cama con él. Cuando estábamos en público era totalmente diferente, se mostraba totalmente tranquilo y divertido. Como pareja es una persona horrible", sentenció.

Estas palabras llegan pocos días después de que la propia Daniela Cortés asegurara que estaba dispuesto a perdonar al futbolista, al que no quería ver en la cárcel.