Villacampa advirtió del peligro de un Levante diseñado para estar en la cima

Ángel Villacampa, entrenador del Athletic Femenino, pasó por rueda de prensa para valorar el siguiente compromiso de Liga ante el Levante, correspondiente a la séptima jornada de la Primera Iberdrola.

"Tiene menos puntos de los que merecía en los partidos que jugó. Sinceramente, es un gran conjunto. Es un equipo hecho para estar arriba, es una gran plantilla. Sobre todo a nivel ofensivo maneja muy bien muchos conceptos, sobre todo en esa parcela del último cuarto y muchas alternativas en ataque: con Esther, con Alba, Eva Navarro, Carol...", comentó sobre el rival.

Y añadió: "Es una plantilla muy identificable con los nombres que tiene y nos va a poner las cosas muy difíciles. No se encuentra arriba por los partidos que no ha jugado, pero está claro que es uno de los equipos que está llamado para estar arriba. Han estado sin competir en las últimas jornadas, pero pueden tener esa ilusión de volver a competir. No han tenido el ritmo de partidos que hemos tenido nosotras".

"Tienen unos argumentos ofensivos que los saben hacer muy bien y vamos a ver cómo somos capaces de neutralizar eso. Sacando nuestra mejor versión es muy difícil doblegarnos y sobre todo con ese ritmo de juego que vamos imponiendo, que nos acerca a los objetivos. Es un rival complicado, duro, con muchísima calidad, que nos va a poner las cosas muy difíciles", prosiguió sobre el rival.

Además, Villacampa confirmó dos bajas seguras para el compromiso de este miércoles: "Garazi tiene problemas de isquios en los últimos días, ha ido mejorando, entrenando con el grupo, pero no llegará para ser de la partida. Nekane lo ha intentado hasta el último momento, pero no ha podido. BIbi y Sierra son dudas".

"El equipo está muy bien, estamos conscientes de que estamos haciendo las cosas bien, el equipo está alegre con confianza y eso es lo más importante. Está en una dinámica muy muy positiva. Creo que hemos conseguido un nivel de competitividad muy alto. Eso hace que para poder superarnos el contrario tiene que hacer muchas cosas. Ese es objetivo que cada día nos tenemos que marcar, ser cada día mejores. Si vamos superando lo que vamos haciendo, seguro que estaremos en los puestos de arriba. Sin ninguna duda", sentenció.