Villacampa elevó la importancia del partido ante el Real Madrid

El Athletic Femenino visita este domingo al Real Madrid en la Ciudad Deportiva blanca (12.00 horas) con el objetivo de "pasar página" tras su primera derrota de la temporada, la del pasado jueves en Lezama ante el Levante.

"No es un partido más porque todo sabemos la repercusión de jugar contra el Real Madrid y que se multiplica lo bueno y lo malo que se hace contra ese equipo", explicó el técnico del equipo rojiblanco, Ángel Villacampa, en la rueda de prensa previa al choque.

El entrenador del conjunto vasco añadió que visitan al equipo madridista con "la máxima ilusión" y ese objetivo de "pasar página rápido" y "no abandonar la muy buena línea" que les había llevado a mantenerse invictas hasta ese encuentro ante el conjunto 'granota'.

"Por otro lado, sí me lo tomo como un partido más en cuanto al crecimiento del equipo. Lo que más me preocupa es el Athletic y que no dejemos de pensar en ser cada día mejores. Es lo que me preocupa, el rendimiento de mi equipo y conseguir los tres puntos", incidió.

Villacampa recuperará a Nekane Diez, Jone Ibáñez y Andrea Sierra y contará con la única baja de Garazi Murua para enfrentarse a un Real Madrid con una plantilla de un nivel "muy alto", pero al que no considera aún como un equipo top europeo al nivel del "Wolfsburgo, Lyon, Chelsea o Barcelona".

"Todavía no está en ese escalón, pero sí con una base muy solida. Tienen ese potencial y es obvia la capacidad que van a tener. Ha dado un paso en firme de cara al futuro y en el presente es un equipo con hechuras y empaque. No con el nivel que irá cogiendo, pero sí estará peleando por los puestos de arriba", explicó.

Para Villacampa, la clave para sacar un buen resultado será tratar de "evitar que corran las exteriores" blancas, para lo cual sus jugadoras deberán ser "agresivas" y "aprovechar" sus armas, "que son muchas".