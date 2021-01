Villalibre lo predijo: "Es el día, vamos a ganar la p*** Supercopa"

Asier Villalibre es uno de los futbolistas del momento. El delantero del Athletic Club jugó un papel trascendental en la final de la Supercopa de España que este domingo los rojiblancos disputaron ante el Barcelona.

Salió en la segunda mitad del partido, firmó el gol que llevó el encuentro a la prórroga y, además, recibió la agresión por la que Leo Messi fue expulsado en los últimos compases del encuentro.

Villalibre parecía tener un imán, y es que ahoras antes ya se veía campeón... ¡por el FIFA! El 'streamer' Nanclares desveló un audio que le mandó horas antes del choque: "Vamos, Asier, mucho ánimo. Tráela para casa, eh, ¡tráela para casa!".

A lo que el vizcaíno respondió: "Me cago en la p***, hoy es el día. ¿Sabes por qué es hoy el día? Porque he hecho 23, he hecho 23 victorias y soy élite y eso quiere decir que vamos a ganar la p*** Supercopa".