Villar se defiende: "No dejé la presidencia de la RFEF, fue un golpe de Estado"

Luis Rubiales relevó en el cargo de presidente de la RFEF a Ángel María Villar. Todo este tiempo, el ex mandatario ha guardado silencio, pero ha decidido romperlo.

Villar charló con Ramón Fuentes en una entrevista publicada este jueves por 'Sport'. Dejó claro que, durante su carrera, se dedicó en cuerpo y alma a la Federación y, que si dejó de ser presidente, no fue porque él así lo decidiera.

"Yo no dejé la presidencia de la RFEF. Prepararon todo para echarme y utilizaron diversos medios para que yo no siguiera como presidente. Medios administrativos, acciones penales falsas (cinco acciones entre el año 2016 y 2017), expedientes sancionadores, difamaciones, calumnias, injurias y todo lo que tuvieron en sus manos. Fue un golpe de Estado federativo", dijo a la fuente citada anteriormente.

Villar dijo que fue un plan orquestado por varias personas con el único fin de acabar con su mandato en la RFEF. "Ese golpe de Estado se ejercitó contra mí y otros dirigentes. A los actores no les importó, que por hacerme el daño a mí, que era la pieza más cotizada, hicieran daño a otros. Yo no estaría a gusto en el lugar de los autores. Hacer daño a tantas personas solo por el hecho de hacer daño a una sola, Ángel María Villar. No me sirve decir ahora que entonces no sabían a quienes iban a hacer daño. Ahora lo saben y yo me pregunto: ¿se han acercado a ellos para pedirles disculpas y consolarlos? Están sufriendo y mucho", analizó.

Dijo no estar de acuerdo con las sanciones que recayeron sobre su persona. "Se han aplicado las más graves que se podía. No han tenido en cuenta que era la primera vez", prosiguió. "Yo no cometí ninguna irregularidad, no debí ser sacionado. Me pusieron la más graves posible. La mía fue la primera destitución como presidente de la Federación tras 57 años dedicado al mundo del fútbol", enfatizó.

Por último, dijo que se sintió señalado. "Hubo una persecución planificada contra mí. Intenté hacerlo bien, pero no lo hice. Me arrepiento del resultado y pido disculpas por ello. Pero toca mirar al futuro y construir. Soy inocente. No he cometido ninguna ilegalidad", terminó su defensa.