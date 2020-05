Villar también aboga por acabar las competiciones

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar afirmó que lo ideal es terminar las competiciones, pero se cuestionó si tendría que ser en este mismo año al considerar que no es preciso apresurarse y que el fútbol, sin espectadores, es "menos fútbol".

Al respecto, añadió que la clave está en las autoridades sanitarias y que aunque el fútbol sin público pierde parte de su esencia, la situación extraordinaria como consecuencia del coronavirus obliga a adoptar medidas excepcionales.

Así lo indicó el expresidente de la UEFA y ex vicepresidente de la FIFA en una entrevista concedida a 'Futboljobs Magazine', revista de la plataforma de empleo 'Futboljobs', en la que repasa el impacto de la pandemia en el deporte y las posibles consecuencias y soluciones para atajar la crisis en el mundo del fútbol.

Para Villar es importante contar con aficionados también en el fútbol no profesional, pero insistió en que cualquier medida debe estar supeditada "a las directrices sanitarias nacionales e internacionales y a la protección de la salud del jugador y de todos los que participan".

"No debemos temer que se cancelen, suspendan o aplacen competiciones, ya que una vez solventada la cuestión de la planificación sanitaria para vencer al virus, el fútbol dará soluciones, como siempre", apostilló.

El ex directivo vasco afirmó que cuando la FIFA o la UEFA toman decisiones en momentos de crisis siempre lo hacen tras estudiar previamente todas las posibilidades. "Estas instituciones miran por el interés general y no el particular", señaló.

"Si las propuestas de reforma de calendarios, competiciones o demás consecuencias del COVID-19 vienen de su parte, se presume un interés general en mayor medida que si vienen de los clubes, ya que estos mirarán en su mayoría por su interés particular", argumentó.

Villar se congratuló de haber apostado en su momento a favor de los fondos de reserva en el fútbol "para poder cubrir económicamente situaciones complejas que pueden llegar a suceder".

"Si no hubieran tenido estas reservas, ¿cómo se podría hacer frente a un retraso en las competiciones internacionales?", se cuestionó.

En este sentido, recordó que si las selecciones nacionales no compiten, las Federaciones pueden llegar a tener "graves problemas económicos" si no cuentan con un fondo de previsión.

"Por ejemplo, el mayor ingreso para FIFA y UEFA proviene del Mundial de fútbol y el Campeonato de Europa, respectivamente. Con ello se puede mantener no solo la organización, sino toda su estructura, programas y lo que es más importante, el resto de competiciones, ya sean masculinas o femeninas", explicó.

Ante esta situación, admitió que "la posibilidad de competir a puerta cerrada puede ser una alternativa que, sin duda alguna, dará derecho a los patrocinadores para renegociar los contratos"

El ex presidente también analizó la problemática de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), a los que se han acogido muchos clubes durante la crisis sanitaria.

Para Villar, el problema en España y en el resto del mundo es que se "vive al día" y de los ingresos generados "por derechos de televisión, patrocinios, ticketing o abonos".

Villar apostó "por la negociación personalizada y por seguir las directrices de la FIFA dentro de la normativa laboral" en la renovación de los contratos de los jugadores que finalizan su compromiso el 30 de junio.

Al respecto, añadió que se debe asumir que "cuando se toman decisiones por casos de fuerza mayor, no es posible tener contento a todo el mundo".

Por último, Villar aseguró que la crisis sanitaria ha demostrado que el fútbol es "solidario" y puso como ejemplo la infinidad de iniciativas llevadas a cabo durante la pandemia por la Federación, los jugadores o los clubes para ayudar a los más desfavorecidos.

"Hay muchas actuaciones y acciones humanas, pero son personales. Me hubiera gustado ver una unificación. Que toda la familia del fútbol aporte algo en conjunto, además de lo que aporta a nivel individual", sentenció Villar, quien confió en que poco a poco se volverá a la normalidad en el fútbol.