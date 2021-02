Villas-Boas presenta su dimisión: "No quería a Ntcham y lo han fichado igual"

Aún no es oficial, pues el club ha de aceptarla, pero Villas-Boas ha presentado su dimisión como entrenador del Olympique de Marsella. El técnico tomó esta drástica decisión después de que la directiva cerrara el fichaje de Ntcham tras dejar él claro que no lo quería.

"He presentado mi dimisión porque no estoy de acuerdo con la dirección deportiva. Dije que no quería a Olivier Ntcham y lo han fichado igual. Ya no quiero nada del club. Ni dinero. Solo que me dejen irme", aseguró el preparador en la comparecencia previa al duelo con el Lens.

Este terremoto llega en plenas turbulencias a la entidad francesa. Unos días antes, los aficionados, descontentos con la gestión y el devenir deportivo del equipo, asaltaron la Ciudad Deportiva y agredieron a uno de los futbolistas de la escuadra, el español Álvaro González.

Otro acontecimiento previo clave para contextualizar y entender esta renuncia son unas declaraciones del propio Villas-Boas en las que anticipó que se veía fuera del proyecto a final de temporada. Al final, su deseo de cambiar de aires se adelantó unos meses.