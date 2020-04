"Vine al Arsenal a ser importante y en menos de un mes se desvaneció"

Ceballos se marchó del Real Madrid, sin minutos, al Arsenal en busca de nuevas oportunidades. Cedido por el conjunto blanco, su experiencia en Londres no está siendo del todo satisfactoria.

Confinado en la capital de Inglaterra, Ceballos atendió a 'El Chiringuito de Jugones', donde habló de su etapa en el conjunto 'gunner', el futuro y su vinculación con el Real Madrid.

"Vine al Arsenal para ser importante y en menos de un mes se desvaneció", explicó el centrocampista español, consciente de que perdió minutos con Emery y no ha contado con toda la confianza de Arteta.

Un percance físico frenó al utrerano. "Tras la lesión me recuperé en Madrid y tuve contacto en Valdebebas. Zidane me preguntó cuando me estaba recuperando", confesó el jugador del Arsenal.

Ceballos estuvo en la agenda de varios equipos para salir en el mercado invernal ante la falta de minutos. "Mi agente me comentó el interés de equipos. Empecé a entrenar y cambié mi situación. Sabía del interés del Valencia", aseveró.

También habló Ceballos de una vuelta a Andalucía. "Soy muy bético. Hay un equipo en el que difícilmente podría jugar. En Sevilla solo podría jugar en el Betis. No llegué a hablar con Lopetegui", aseveró.

Encerrado en Londres y a la espera de la vuelta a la normalidad. Ceballos valoró la idea de la Premier League de terminar en la capital al estilo de un Mundial: "Aquí vamos con dos o tres semanas de retraso. Empezar una Liga pronto es inimaginable".