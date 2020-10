Vinicius, alto y claro: "Tenemos el sueño del triplete"

Vinicius tiene desparpajo en el césped, pero también lo exhibe fuera de él. El brasileño no tuvo problemas a la hora de colocar el objetivo de la nueva temporada bien alto: quiere el triplete.

"Mi mayor deseo es ganar el triplete. Nadie lo ha conseguido en el club y lo tenemos en nuestra cabeza y nuestro corazón", dijo en 'Real Madrid TV'.

Vinicius ha empezado bien la temporada, lo que parece que le hace ser aún más ambicioso que de costumbre. No en vano, promete un Real Madrid mejor a la vuelta del parón: "Estoy muy bien, muy contento con mi momento y el del equipo. Hay que seguir trabajando y mejorando porque esta temporada es un poco diferente. Solo jugamos un amistoso y nos cuesta un poco arrancar. Cuando todos vuelvan de la selección estaremos mejor para poner al Madrid en el 'top".

El brasileño se refirió a su gol ante el Levante, el segundo consecutivo que le hace dar un paso adelante en una faceta en la que muchos le pedían mejorar: "Controlé el balón muy bien y tuve tiempo para pensar y colocarla. La puse donde quería y puse al Madrid 1-0 y luego ganamos el partido, que es lo más importante".

"Llegué con 18 años y solo había jugado uno en Brasil. Todo era nuevo y ahora sigo aprendiendo, aunque ahora soy otro jugador. La gente del Madrid siempre me ayuda y me habla muy claro sobre lo que puedo mejorar", agregó el atacante.

Vinicius también se refirió a su estilo de juego: "Yo no tengo miedo de perder el balón y voy a seguir siempre así para que la gente crea en mí. Mi atrevimiento ayuda al equipo cuando vamos perdiendo o empatando. Detrás de todo hay mucho trabajo, no solo en el club sino en casa, con la alimentación y el descanso para dar mi mejor versión en el equipo. Espero seguir mejorando en todos los aspectos".

El '20' elogió a Karim Benzema, al que ve como un ídolo: "Karim es mi ídolo, en un honor jugar con él. Hablamos de qué puedo mejorar y qué me puede ayudar él. Desde mi llegada me ayudó aunque no me conocía y ahora sigue así, me dice que esté tranquilo y elija mejor la jugada para ayudarle a él y al equipo".

"Es uno de los mejores jugadores que he visto y sé que me puede ayudar mucho. ¿Quién dará más asistencias a quién? Buena pregunta. Tenemos que darnos tiempo y ver cuántos partidos vamos a jugar juntos. A final de temporada podremos responder a esta pregunta", continuó.

Para el ex de Flamengo, que desveló que cogió el '20' de Asensio por ser el dorsal con el que debutó en el 'Mengao', es un sueño hecho realidad compartir vestuario con sus compañeros y el técnico: "Es un honor trabajar con Zidane. Habla mucho con nosotros, es muy claro y da minutos a todos los jugadores. Tienen a a plantilla tranquila porque todos sabemos que vamos a jugar".

"Es un sueño jugar con Karim y con todos los jugadores que están aquí, y en el Madrid. Aprovecho al máximo todos mis momentos con ellos y yo les escucho siempre. Ellos saben que lo hago y que aprendo de ellos", sentenció.

Por último, se refirió al 'Clásico' ante el Barcelona, que se disputará sin público: "Todo es muy raro, pero tenemos que estar más concentrados si cabe, y atentos porque es un partido que puede definir LaLiga como la temporada pasada. Sabemos que la gente nos va a dar energía desde casa y va a estar en nuestra cabeza y corazón para que podamos ganar por ellos".