Vinicius, apagado: ¡ocho pérdidas en la eliminación de Copa!

El Real Madrid confirmó el desastre en Copa en su primera cita en la edición ante el Alcoyano. Zidane dio descanso a algunos titulares y otros con menos minutos, como Vinicius, tuvieron su oportunidad para tratar de convencer al entrenador francés.

El brasileño no lo consiguió. Intentó, como casi siempre, aportar velocidad y desborde en banda izquierda. Pero esta vez no estuvo fino. Completó ocho pérdidas, como reseña 'AS', y solo pudo completar con éxito uno de los tres regates intentados.

Un balance algo pobre para un futbolista que basa su juego en el uno contra uno. Pese a tener un socio en ataque como Marcelo, no supo sacarse partido. Y poco a poco decae.

La vuelta de futbolistas como Hazard o Asensio le han hecho perder peso en la plantilla. Con menos opciones, no encuentra la regularidad que necesita y que sí tuvo en el pasado.

En el último mes de competición solo suma 134 minutos, con solo esa titularidad en Copa del Rey ante el Alcoyano.