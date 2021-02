Vinicius dejó pasar el tren de El Alcoraz

El Real Madrid se impuso en El Alcoraz por 1-2. Les costó a los 'merengues', pero se llevaron los tres puntos.

La SD Huesca pegó primero. Javi Galán le puso las cosas difíciles a los blancos, pero Varane, con un doblete, dio la vuelta al marcador.

Curiosamente, fue un defensa quien tuvo que encargarse de poner los goles. En el ataque, Zidane optó por poner a Vinicius y a Asensio como acompañantes de Karim Benzema.

Se presentaba como una gran oportunidad para Vinicius, que llevaba sin ser titular en Liga desde el choque ante el Athletic en el Di Stéfano del pasado 15 de diciembre. Sí lo fue en Copa ante el Alcoyano, en el partido que terminó dejando fuera a los 'merengues'.

Sin embargo, no fue el partido esperado. Vinicius no tuvo ocasiones apenas ocasiones de gol, aunque no todo fue malo. Encaró a los rivales, regateó y recuperó balones.

El Madrid necesita a Vinicius. En sus manos está hacerse con un hueco como titular ahora que Hazard ha vuelto a causar baja.