"Vinicius intenta sacarte de quicio todo el rato"

En una entrevista para 'AS', Gorosabel habló sobre el choque que medirá a la Real Sociedad y al Real Madrid en suelo donostiarra. El lateral, recién renovado, fue titular ante el Valladolid y parece pasar por el mejor momento de su carrera.

"Me ha tocado empezar jugando, me había tocado también en la pretemporada, y me encontré a gusto, aunque fue una pena que no lográsemos la victoria. ¿La renovación? Bueno, demuestra la confianza que tiene el club en tu trabajo, y es cierto que me encuentro bien ahora en el campo, puede que eso ayudara", dijo sobre su situación.

Sobre el Madrid, a Gorosabel le recordaron el partido de Copa en el Bernabéu (3-4) en el que él fue titular: "Puede ser un ejemplo donde mirarse intentar repetir ese partido. Pero será diferente. Y lo que tengo claro es que será muy disputado y complicado, y que tendremos que sudar mucho si queremos ganar".

Pero el lateral avisa del nivel de los blancos, vigentes campeones de Liga. "Es el Real Madrid, todos son muy buenos, los mejores", dijo, antes de ser cuestionado por un rival a tener en cuenta en concreto.

"Digo Vinicius porque he tenido que defenderlo los dos partidos que he jugado contra el Madrid, y es bastante incómodo porque no para de correr todo el rato. Es muy vertical, me gusta el uno contra uno, y es un tipo de jugador muy difícil de parar. Te intenta sacar de quicio todo el rato, pero espero poder frenarle como ya he conseguido hacer otras veces", concluyó.