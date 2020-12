Vinicius recordó entre lágrimas su peor momento en el Madrid

Vinicius ha vuelto a publicar un nuevo episodio de su documental en su cuenta oficial de Instagram. En el episodio 8 titulado 'Volver más fuerte', el joven delantero brasileño dejó salir su lado más humano explicando cuál fue su peor momento como jugador.

"Estaba jugando muy bien en aquella época. Había dado una asistencia contra el Ajax y sabía que era un jugador importante ese día para poder ganar el partido y pasar de ronda. Así que salir lesionado...", recordó con dolor el jugador.

Y añadió: "Fue en los octavos de final de la Champions League y, a pesar de que estábamos perdiendo, confiaba en que acabaríamos ganando. En ese momento lo único que quería era jugar. Es un poco triste... No poder jugar es complicado. No lloraba por el dolor, sino por no poder ponerme de pie y volver".

Es entonces cuando Vinicius no puede contener las lágrimas al recordar cómo todo por lo que había luchado se esfumó en apenas un segundo, como su billete para la Copa América con Brasil: "Todo cambia y empiezas de cero. Y todo lo que hiciste durante la temporada queda inacabado. No juegas todos esos partidos y no puedes ir con la Selección".