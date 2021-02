Vinicius se confiesa: Zidane, el día del City, Benzema, Hazard...

En su tercera temporada como madridista, puede que estemos viendo al Vinicius más irregular. No está siendo un año fácil para el brasileño, que lleva más sombras que luces. Aun así, él no pierde el ánimo y asegura en una amplia entrevista para 'TNS Sports Brasil' que se siente arropado. Además, niega que pensara en salir cedido.

"Tengo 100% confianza en el Real Madrid, en Zidane, en todos los jugadores que están aquí, en el presidente, que siempre me da la mayor fuerza del mundo y me dice que es mi mayor fan después de mi familia. Estoy feliz y contento con eso y quiero seguir ayudando al Real Madrid y poner al Madrid en el lugar en el que siempre debe estar", expresó Vinicius.

Cree que está en el buen camino: "Siempre es una responsabilidad muy grande jugar en el Real Madrid, el mayor equipo del mundo. Pero toda la gente del club y mi familia, todos los que están a mi alrededor, me dan la mayor tranquilidad posible para que solo me preocupe de jugar. Tengo responsabilidad dentro y fuera del campo, pero en el que campo tengo que divertirme".

Una de las grandes espinas de Vinicius fue quedarse sin jugar en la vuelta contra el Manchester City de la pasada Champions. Antes del parón era el mejor del Madrid, pero ese día, cuando era muy necesario, Zidane no le dio ni un solo minuto: "Siempre quiero jugar, ayudar al equipo, pero hay más jugadores y Zidane tiene que escoger. Y en aquel momento, en los 90 minutos, tiene que escoger entre los jugadores. Me quedé triste por no haber entrado, pero tengo la cabeza tranquila y siempre es un aprendizaje".

"Estoy cerca de llegar a 100 partidos con el Madrid, tan joven y siendo uno de los tres jugadores con más partidos en el club a los 20 años. Estoy feliz y con la cabeza centrada en lo que vengo haciendo aquí y escuchando a todas las personas que quieren ayudarme. Quiero llegar a 200, 300 y más partidos con el Madrid", agregó orgulloso.

Pese a tantas idas y venidas, épocas de minutos compaginadas con el ostracismo, Vinicius niega que pensara salir: "Siempre he estado centrado en querer estar en el Real Madrid con los mejores jugadores y aprendiendo de ellos. Tengo 20 años y parece que llevo mucho tiempo jugando aquí, pero solo es el comienzo de mi carrera. Estoy creciendo con todos los jugadores que hay aquí, en mi posición y en otras. Quiero quedarme en el Real Madrid para siempre, seguir construyendo su historia y ayudar al equipo a hacer más goles, dar más asistencias, participar en más partidos y ayudar cada vez más al Real Madrid".

Siempre le pasó que cuando Hazard estaba sano, Vinicius iba automáticamente al banquillo. El brasileño solo tiene elogios para el belga: "Siempre va a haber competencia. Todo el mundo quiere jugar y no quedarse fuera. Siempre habla conmigo. Fuera del campo es muy buena gente. Siempre está feliz. Estoy feliz de poder cumplir un sueño como es jugar con Hazard. Es un gran jugador, veía lo que hacía por televisión y cómo arriesgaba con el balón. Poder pelear por el puesto con alguien como él me hace feliz también".

Una de sus grandes polémicas fue con Karim Benzema. El francés siempre ha sido uno de sus grandes apoyos, pero un día explotó y le espetó a Mendy aquel famoso "juega contra nosotros" en el 'Gladbach-Madrid de Champions. Vinicius trató de explicar el asunto: "Nuestra relación nunca cambió y nunca cambiará. Benzema es uno de los jugadores que me defienden aquí, que hizo todo por ayudarme aquí cuando nadie me conocía y en estos dos años y medio. La gente de fuera no sabe lo que realmente pasó. En el Real Madrid, lo mínimo que sale de aquí causa mucha repercusión".

Relacionado con esto, dice Viniucius que está entendiendo mucho mejor qué tiene que hacer en cada momento. "No, quizás estoy madurando más y eligiendo las jugadas correctas e intentando ayudar al equipo de otra manera", señaló el brasileño, que se ve para mejorar: "Todos los episodios que pasan aquí en el Real Madrid, dentro y fuera del campo, son todo aprendizaje. Veo los partidos en casa con mi familia y mis amigos para ver en qué tengo que mejorar".