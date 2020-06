Vinicius se sumó a la ola antirracista

En una sociedad civilizada no cabe lugar el racismo. Todavía hay personas que no entienden que no se puede discriminar a una persona por su color de piel. Y el mundo se ha levantado tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis.

Vinicius fue el último en sumarse a una campaña que tiene a grandes deportistas y sociedad en general. El futbolista del Real Madrid escribió un mensaje en sus redes sociales contra el racismo.

"Vidas negras importan", escribió Vinicius. Lo acompañó con una fotografía en la que aparece media cara de George Floyd, con una bandera de Estados Unidos de fondo en llamas, y su propia media cara con la estela de Brasil tiroteada.

Se une Vinicius a un fin de semana que ha tenido en el fútbol a algunos de sus mayores altavoces. Si primero fue McKennie en el Schalke 04, este domingo reivindicaron la lucha antirracista Jadon Sancho, Achraf Hakimi y Marcus Thuram. También lo hizo Mbappé a través de sus redes sociales.