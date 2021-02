Vinicius sufre por las burlas de las redes sociales

No está siendo la mejor temporada de Vinicius. El extremo izquierdo brasileño de 20 años tan solo ha sido titular once veces en lo que va de temporada. En total, ha jugado 1.166 minutos repartidos en 25 partidos.

Su balance en todo ese tiempo tan solo es de tres tantos y dos asistencias de gol, números que están muy por debajo de lo que tanto Zidane como la afición del Real Madrid espera de la joven promesa brasileña.

El ex jugador de Flamengo no es titular en Liga desde el pasado 15 de diciembre de 2020, cuando el Athletic visitó Valdebebas. Desde entonces, no da ni una sola asistencia. Además, sus tres tantos fueron entre septiembre y octubre.

Es por eso que muchas veces Vinicius es el centro de todas las críticas y burlas de cierto sector de la afición, algo que el joven 'brasileiro' no lleva nada bien, según informa el diario digital de Brasil 'UOL'.

Al parecer, Vinicius, fiel seguidor de las redes sociales de moda, lo pasa realmente mal cada vez que lee los comentarios que le dejan, además de verse como centro de todas las bromas y memes tras sus partidos.

Además, Vinicius todavía no habría olvidado aquellas palabras de Benzema durante el Borussia Dortmund-Real Madrid de Champions, cuando el francés le dijo a Mendy que no le pasara el balón porque no estaba haciendo un buen partido.