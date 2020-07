Vinicius y Militao desconectan antes de la 'final' en Mánchester

Apenas faltan poco más de dos semanas para que regrese la Champions y hay algunos clubes que ya están de vacaciones, como el caso del Madrid.

Eso sí, la duración será mínima ante la cercanía del encuentro de vuelta de octavos de final contra el City en el Etihad.

Vinicius y Militao, que tienen todas las papeletas de ser titulares en Mánchester, están en Ibiza más que relajados.

Tanto 'AS' como 'Marca' abren en sus portadas con la desconexión de ambos futbolistas en la playa antes de pensar en esa 'final'.

A pesar de haber ganado la Liga, ese encuentro contra el City de Guardiola puede marcar el futuro de la temporada blanca.

