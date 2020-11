El 'virus FIFA' se ceba con la Segunda División

Los parones internacionales se han convertido en objeto de acalorados debates en los últimos tiempos. Cada vez son más los detractores del fútbol de selecciones, en el punto de mira por las numerosas lesiones e infecciones de COVID-19 sufridas por sus jugadores en los últimos meses. Secuelas que afectan, aun más si cabe, a los clubes de Segunda.

Mientras las principales ligas del mundo se tomaban un respiro para permitir a sus futbolistas cumplir con sus compromisos en la Liga de las Naciones o las fases clasificatorias para el Mundial de 2022, LaLiga SmartBank celebró su duodécima jornada como si no les afectase. Pero les afecta, pues hasta 17 equipos se vieron perjudicados, y avivaron así un viejo debate.

Hasta 32 futbolistas hicieron las maletas la semana pasada para concentrarse con sus respectivos países, dejando en muchos casos a sus clubes en una situación de lo más delicada, obligados a seguir jugando sin poder contar con sus mejores bazas. Un escenario agravado por las lesiones y contagios de coronavirus que asolan al deporte rey.

España no toma el ejemplo de los otros dirigentes de las grandes ligas, cuyas segundas categorías sí que toman un receso para que sus clubes no se vean perjudicados, a pesar de que también ser categorías con bastantes equipos participando.

Cada punto es oro. Ahora más que nunca. Unos los necesitan para ascender y mejorar su situación económica, ya de por sí duramente golpeada; otros, salvarse y no empeorarla. Sin embargo, lo apretado del calendario y la falta de fechas para reubicar cualquiera de las 42 jornadas (más 'play off') que componen el campeonato les obliga a seguir jugando en cuadro.

Así, Mallorca (3) y Almería (3) fueron los que más jugadores dejaron de alinear por encontrarse a cientos o miles de kilómetros de distancia, aunque lograron hacerse con los tres puntos igualmente. Tampoco se libraron, con dos ausencias, Sporting, Girona, Rayo Vallecano, Lugo, Espanyol, Oviedo, Ponferradina o Zaragoza.

Menos graves han sido los casos de Fuenlabrada, Tenerife, Cartagena, Logroñés, Alcorcón o Las Palmas, que solo tuvieron que lamentar una ausencia. Jonas Ramalho pudo ser la tercera del Girona, pero decidió no viajar con Angola por precaución tras sentir unas molestias en un entrenamiento. El dominicano Carlos Julio (Mirandés) o el peruano Jean-Pierre Rhyner (Cartagena) no jugaron finalmente por suspensión del encuentro y decisión técnica, respectivamente.

No todos los futbolistas de Segunda División que acudieron a la llamada de su país, no obstante, han terminado jugando durante este periodo internacional. 23 sí lo hicieron, entre ellos varios miembros de la Selección Española Sub 21, como Manu (Ponferradina), Adriá Pedrosa (Espanyol), Javi Puado (Espanyol), Jorge Cuenca (Almería) y Manu García (Sporting).

Pese a ver caer en saco roto sus constantes demandas de parar la competición cuando los internacionales salen a escena, LaLiga SmartBank puede presumir de contar en sus plantillas con varios futbolistas claves para sus respectivos combinados nacionales. Algunos, como los macedonios Stole Dimitrievski (Sporting) y Aleksandar Trajkovski (Almería), han logrado, incluso, clasificarse para la próxima Eurocopa.

Peor suerte corrieron Giorgi Aburjania (Oviedo), Otar Kakabadze (Tenerife), Giorgi Papunashvili (Zaragoza) y Giorgi Makaridze (Almería), incapaces de ayudar a Georgia a imponerse a Macedonia del Norte en el encuentro decisivo por una plaza en el próximo torneo continental de selecciones (0-1).

También destaca en la categoría de plata la presencia del costamarfileño Lago Júnior (Mallorca), el venezolano Roberto Rosales (Leganés), el peruano Luis Advíncula (Rayo Vallecano) y el kosovar Arijane Muric (Almería).