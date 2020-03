"Visité a Ronaldinho en la cárcel y está muy triste"

Una presunta falsedad de documentos hizo que Ronaldinho acabara en la cárcel de Paraguay, aceptando lo que sus abogados y las autoridades le dijeron.

El ex jugador de River Pipino Cuevas comentó en 'TNT Sports' lo que le parece el encarcelamiento del astro y ex futbolista brasileño después de haberlo visto en la cárcel y haberle ofrecido toda su infraestructura.

"Lo visité en la cárcel y es un lugar horrible. No está nada feliz. Esa sonrisa suya está apagada en estos momentos. Fue una cama lo que le han hecho y pecó de inocente. Él no sabe ni dónde está", dijo el ex futbolista.

Popino Cuevas admitio que Ronaldinho "cometió el delito", pero que no debería estar en la cárcel: "Ronaldinho no tendría que estar ahí".