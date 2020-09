Vita promete una Nicaragua intensa, vistosa y agresiva

El nuevo seleccionador de fútbol de Nicaragua, el argentino Juan Vita, prometió este miércoles crear un equipo intenso y vistoso, cuyo principal objetivo sea recuperar el nivel como cuando la 'Azul y Blanco' se clasificó a la Copa Oro en 2009 y 2017.

"Me gustan los equipos agresivos, intensos, con transiciones rápidas. Vamos a hacer mucho trabajo que tenga que ver con transiciones, ataques directos, retrocesos, repliegues, pero también buscando la simplicidad. No voy a llenar al jugador de conceptos extraños", dijo el de Mar del Plata, en su primera conferencia de prensa en, Managua.

El entrenador, de 33 años, afirmó que en su equipo "todos van a tener que defender, y todos, porque todos van a tener la oportunidad de atacar", por lo que dará especial importancia a las transiciones.

La Azul y Blanco de Vita también dará especial importancia a la preparación física.

"Se está gestionando la llegada de un preparador físico de primer nivel, que Dios quiera pueda venir, porque nos podría dar un salto de calidad. No se puede dar ventaja en eso, porque en lo físico sí tenemos la obligación de estar a la par de las demás selecciones", señaló el seleccionador.

Vita también habló de trabajar con las selecciones juveniles para intentar reforzar las áreas débiles de Nicaragua.

"Me parece que también es importante que trabajemos en conjunto con la Sub 20, Sub 17 y Sub 15, porque no solamente hay que formar volantes talentosos, o media puntas y extremos rápidos, como sí los hay, sino que también se necesitan delanteros, centrales y laterales, entonces hay que trabajar en todo", apuntó.

Consultado sobre el nuevo seleccionador de la 'Azul y Blanco', el presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut), Manuel Quintanilla, destacó que, dado que Vita es máster en psicología deportiva, lo ve como una doble contratación.

"No lo contratamos por psicólogo, tiene la licencia A de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), y de la escuela de River Plate. Lo sentimos como un plus, pienso que hicimos una contratación de dos en uno", subrayó Quintanilla.

Vita, desarrollado en las inferiores de River Plate y ex jugador de Tigres, fue elegido Mejor Director Técnico del Torneo Apertura 2019 de la Liga Panameña de Fútbol por su trabajo en Costa del Este.

El argentino debutará con Nicaragua el 7 de octubre próximo, en Managua, ante Santa Lucía, en un encuentro de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

En las eliminatorias del Mundial, Nicaragua también visitará a Turcos Y Caicos, y se medirá con Belice en la capital nicaragüense el 13 de noviembre antes de definir su clasificación a la siguiente fase en Puerto Príncipe contra Haití, el día 17 de ese mes.