Vitolo, la alternativa a Carrasco

Después de quejarse amargamente de su escasez de minutos, Vitolo cuenta con una ocasión única para intentar revertir su situación en el Atlético de Madrid.

El canario, que lleva casi tres años en el club rojiblanco, no ha terminado de asentarse y eso le ha llevado a no tener siempre la confianza de Simeone, tal y como apunta 'AS'.

Teniendo en cuenta que Carrasco ha caído lesionado y no estará disponible para los tres próximos encuentros, Vitolo se encuentra con las puertas de la titularidad abiertas.

Es el momento para que el ex de Las Palmas se reivindique y acalle los rumores sobre una posible salida del club. Recordemos que no hace mucho, el futbolista era uno de los candidatos a marcharse, pero al final no se dio.

En lo que llevamos de temporada, Vitolo ha disputado únicamente cuatro partidos, que en minutos se traduce en un total de 80'.