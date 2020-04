Vítor Baía, intocable con Mourinho: "Jugamos mucho y fuimos los mejores"

Vítor Baía fue uno de los mejores porteros de comienzos de los años 90. Tanto, que su fichaje por el Barcelona en 1996 estuvo casi a la altura del de Ronaldo Nazário.

El tiempo pondría a cada uno en su lugar, aunque el guardameta regresaría a Portugal y seguiría ganando títulos en su país.

En una charla dentro del programa 'FC Porto em casa', el ex jugador sacó pecho y aseguró que cree que es el mejor portero de la historia de Portugal.

"Como queremos ser políticamente correctos, tratamos de tener cuidado con esas cosas. Pero, a mi edad y con mi experiencia, no tengo ninguna duda de que fui el mejor. Uno se cansa de oir algunas cosas, especialmente de una generación que no nos ha visto jugar. Jugamos mucho y fuimos los mejores, no hay duda", apuntó el portero.

Aunque ganó títulos en Barcelona, Vítor Baía no estuvo nunca al nivel que se esperaba tras su fichaje millonario, pero sí volvió a triunfar tras regresar al Oporto. Sobre todo de la mano de José Mourinho.

"La forma en la que Mourinho nos preparó fue excelente. Cuando el Manchester United nos tocó en la Champions, lo primero que hicimos fue aplaudir. 'Por fin un equipo a nuestro nivel. Vamos a por este reto y a conseguirlo', dijimos en el vestuario. Ese era el estilo de José y se podía sentir", apuntó del mediático técnico.

"Había partidos en los que apostábamos por cuánto íbamos a ganar. Y no solo en Liga, también en partidos internacionales. Esa confianza teníamos. Estábamos en otro nivel", concluyó el ex arquero luso.